"Filippo va désormais se reposer et récupérer complètement avant de reprendre la suite de son programme de course en 2023", a publié INEOS Grenadiers sur les réseaux sociaux. Le double champion du monde du contre-la-montre avait terminé deuxième de la première étape du Giro, le premier exercice chronométré de la 106e édition, derrière Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Ganna faisait en effet partie des grands favoris pour la première étape comme pour la neuvième, qui aura lieu dimanche. Un parcours plat de 35 kilomètres entre Savignano sul Rubicone et Cesena attend les coureurs à l'occasion du deuxième contre-la-montre individuel. Celui-ci se prêtait parfaitement aux qualités de rouleurs de Filippo Ganna, qui a déjà remporté 23 épreuves contre-la-montre dans sa carrière.

Plus tôt dans la journée, le Néerlandais Lars van den Berg de la Groupama-FDJ s'est également retiré de la course. Il souffrait, d'après son équipe, de "problèmes gastriques et de fièvre" mais n'avait pas été testé positif au Covid-19.