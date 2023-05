Ben Healy enfin récompensé au Giro : “L’Italie m’a souvent réussi”

Ben Healy aurait pu s’appeler Ben "Hilly". Soit vallonné, en anglais. Car cet Irlandais se sent pousser des ailes dès que la route s’élève. Il l’avait montré durant le printemps des classiques, avec sa deuxième place à la Flèche Brabançonne (”Ce qu’il était fort, Healy”, avait soufflé Arnaud De Lie à l’arrivée de la course brabançonne), avec cette même position à l’Amstel Gold Race et avec sa quatrième place à Liège-Bastogne-Liège.