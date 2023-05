La question du jour : Remco Evenepoel est-il le favori du contre-la-montre malgré sa petite défaillance de samedi ?

Malgré son petit coup de moins bien de samedi dans la bosse I Cappuccini, Remco Evenepoel reste le grand favori de ce chrono dominical. “Mes adversaires ont montré qu’ils étaient là, déclara-t-il ce samedi soir. Moi, je veux frapper un grand coup ce dimanche.” Sûr de lui, il espère mettre tout le monde à près d’une minute comme il l’avait fait l’an dernier à la Vuelta. À l’époque, sur 33 kilomètres, il avait mis 48 secondes à Primoz Roglic. Lors du chrono initial de ce Giro il y a huit jours à Ortona, le Slovène a concédé 43 secondes à notre compatriote. Et sur une distance beaucoup plus courte : 19,6 kilomètres.

En l’absence de Filippo Ganna, retourné à la maison se soigner du Covid, Evenepoel est plus que jamais favori ce dimanche. Deux interrogations, toutefois. Samedi, il a avoué avoir un peu mal aux jambes. Si c’est la conséquence des deux chutes survenues mercredi, rien ne dit que ces douleurs seront tout à fait parties. Par ailleurs, on annonce de la pluie sur tout le parcours, ce qui rendra les routes très glissantes. Il faudra donc voir quels coureurs demeureront un peu sur la retenue et quels sont ceux qui iront au sol.

Espérons pour lui que Remco Evenepoel parviendra à se jouer des éléments sans casse et exprimer sa pleine puissance. Dans ce cas, il devrait non seulement reprendre le maillot rose au Norvégien Leknessund, qui ne compte que huit secondes d’avance sur lui, mais aussi reprendre du temps à ses rivaux pour la victoire finale à Rome.