Laurenz Rex prolonge jusque fin 2026 chez Intermarché-Circus-Wanty

Vainqueur de sa première course UCI (de catégorie 2) cette année et neuvième de Paris-Roubaix, la course de ses rêves, Laurenz Rex a été une des grandes satisfactions du début de saison chez Intermarché-Circus-Wanty. Le coureur wallon est également très apprécié pour son travail pour les leaders. La direction sportive de l’équipe a décidé de faire prolonger celui qui dispute actuellement son premier Grand Tour (sur le Giro) jusque fin 2026. Le Belge Kobe Goossens a également prolongé pour la même durée.