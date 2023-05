Le Covid-19 a eu raison de Remco Evenepoel. Ira-t-il au Tour de France en juillet ?

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir. Il était 22h30 ce dimanche lorsque l’équipe Soudal Quick-Step balança un tweet sur la toile. Son contenu ? “Le champion du monde et maillot rose Remco Evenepoel quitte le Giro après avoir été testé positif au Covid 19.” Quelques minutes plus tard, l’intéressé confirma officiellement la nouvelle. “C’est avec le cœur lourd que je dois vous annoncer que je quitte le Giro après qu’un test de routine au Covid-19 se soit malheureusement révélé positif, écrit-il. Mon expérience était très spéciale et j’abordais les deux prochaines semaines avec confiance. Je ne peux pas assez remercier le staff et mes équipiers qui se sont sacrifiés pour me permettre d’être là. Je suis, malgré tout, fier de partir avec ces deux victoires d’étapes et quatre journées en rose. Merci à tous.”