Giro: sans Remco, la route vers Rome s’est dégagée pour les autres prétendants

Avec l’offensive de Primoz Roglic, samedi, accompagné de Geraint Thomas et l’ancien lauréat du Giro Tao Geoghegan Hart sur les pentes abruptes de la montée d’I Cappuccini. Ils n’avaient certes repris que 14 secondes à notre compatriote dans cette étape dominée par Ben Healy (la révélation des Ardennaises s’est imposée au bout d’un long raid en solitaire), mais leur offensive avait fait parler.

Comme leur résistance, commune, ce dimanche, sur le contre-la-montre. Car Roglic n’avait déboursé que 17 secondes et il restait à 47 secondes d’Evenepoel, soit deux de plus que Thomas et trois de moins que Geoghegan Hart, qui ont impressionné en terminant à une et deux secondes de Remco lors du chrono.

“Nous sommes satisfaits, indiquait après l’étape Marc Reef, directeur sportif de Roglic chez Jumbo-Visma. Primoz est bien dans le coup et les principaux écarts se feront en troisième semaine.”

Dans le clan des Ineos-Grenadiers, il y a également l’envie d’en découdre. “Je suis un peu déçu de ne pas gagner ce chrono, je suis passé si près de la victoire, indiquait Thomas, qui ne savait pas encore qu’il repartirait en rose ce mardi, après la journée de repos. Mais je suis bien dans la course, tout comme Tao : c’est prometteur pour la suite de ce Giro.”

La formation britannique semble avoir le plus solide effectif pour ces deux prochaines semaines, avec notamment Sivakov, Arensman ou un De Plus retrouvé. “Nous avons construit notre équipe pour ce Giro dans les Alpes”, prévient Matteo Tossatto, leur directeur sportif.

L'horizon s'éclaircit aussi pour d'autres, come le Team UAE Emirates de Joao Almeida (actuellement 4e) et Jay Vine (10e), la Bora - hansgrohe de Vlasov (6e) et Kamna (8e) ou la Bahrain - Victorious de Caruso (8e) et Haig (15e). Alors que chez Soudal-Quick Step, la garde rapprochée de Remco va devoir retomber sur ses pattes et partir à la chasse aux victoires d'étape. L'occasion pour un garçon comme Ilan Van Wilder de recevoir carte blanche dans les deux prochaines semaines.