Mieux vaut tard que jamais: les masques sont de nouveau obligatoires au Giro

L'annonce de l'abandon du maillot rose a fait l'effet d'une bombe en Belgique, mais pas seulement. L'organisation du Tour d'Italie s'est décidée à prendre quelques mesures pour lutter contre le Covid: les masques sont de nouveau obligatoires dans les zones de départ et d'arrivée des étapes, chaque personne qui entre en contact avec un coureur doit en porter un et l'organisation propose de tester elle-même les coureurs des équipes qui le souhaitent. C'est ce qu'a annoncé le directeur de la course Mauro Vegni.