Dans ce contexte, il ne faut pas s'attendre à un grand feu d’artifice dans les prochains jours mais à plusieurs bagarres entre les baroudeurs et les équipes de sprinters. Reste à savoir quelle sera la place des dix Belges encore en course.

Un équipier du leader

Dans l’ombre de Remco Evenepoel depuis le départ de ce Giro, un autre Belge réussit un excellent début de course : Laurens De Plus. L’équipier de luxe d’Ineos Grenadiers est actuellement le cinquième homme de l’équipe britannique et pointe à la 14e place du classement général, à 2'39" de son équipier Geraint Thomas.

Au vu de la force collective de son équipe, on pourrait presque espérer que le Belge passe à l’attaque dans les prochains jours, pour mettre la pression sur la Jumbo-Visma de Primoz Roglic ou le Team UAE Emirates d’Almeida et Vine. Et pourquoi pas se replacer dans le top 5 du classement général. Malheureusement, on risque surtout de le voir durcir la course en tête de peloton avec ses quatre leaders dans la roue puisque telle est la tactique préférentielle de son équipe depuis plusieurs années. Dommage, car en prenant la 14e place du chrono de dimanche et en se montrant très à l’aise dans les ascensions, l’Alostois a prouvé qu’il était de retour à son meilleur niveau et qu'il pourrait être utilisé pour un "coup tactique".

De nouveaux chasseurs d’étapes

L’abandon d’Evenepoel change également la donne pour ses trois équipiers belges. Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke vont désormais pouvoir sélectionner leurs étapes pour tenter de partir à la conquête d’une victoire, tout en pouvant lever le pied les autres jours. Celui qui a le plus de chances d’accrocher une victoire, qui serait sa première chez les professionnels, est Van Wilder. Du haut de ses 23 ans, le Bruxellois possède assez de qualités, y compris une bonne pointe de vitesse, pour tenter d’aller remporter une étape difficile en échappée. Vervaeke et Serry sont moins explosifs et auront sans doute besoin d’une arrivée au sommet ou d’un concours de circonstances pour pouvoir briller, mais ils peuvent y croire.

Ces trois noms viennent s’ajouter à ceux des trois Belges de la formation Intermarché – Circus – Wanty. Laurens Huys et Laurenz Rex rêvent toujours de briller en échappée pour leur premier grand tour alors qu’Arne Marit tentera de s’exprimer dans les sprints de cette deuxième semaine.

Trois équipiers

Enfin, Otto Vergaerde et Senne Leysen continueront à travailler pour leur leader respectif que sont Mads Pedersen et Kaden Groves, tandis que Harm Vanhoucke a vu son horizon se boucher quelque peu depuis que son équipier Andreas Leknessund a porté le maillot rose. Beaucoup utilisé dans un rôle d’équipier pour défendre la tunique de leader, le Courtraisien devra sans doute aider le Norvégien à maintenir sa place dans le top 5 le plus longtemps possible. Mais il peut tout de même espérer recevoir carte blanche dans la haute montagne.