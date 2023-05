Vague d'abandons et un outsider en difficulté: l'hécatombe se poursuit au Giro

Pas moins de neuf coureurs étaient non partants, ce mardi matin, sur les routes du Giro. Outre Remco Evenepoel, Stefan Kung et Rigoberto Uran, dont les abandons avaient déjà été annoncés, Rein Taaramae, Sven Erik Bystrom, Domenico Pozzovivo, Mads Wurtz Schmidt, Callum Scotson et Oscar Riesebeek ont quitté le Tour d'Italie.