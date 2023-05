Giro : après huit abandons supplémentaires, voici les équipes encore au complet

Seules cinq équipes du Giro sont encore au complet, avec huit coureurs: UAE Team Emirates, Bahrain Victorious, Movistar, Astana Qazaqstan et Jumbo-Visma. Cette dernière a néanmoins dû remplacer quatre coureurs avant la première journée. Les équipes belges sont les plus touchées: Soudal-Quick Step n'a plus que trois coureurs en course, Alpecin-Deceuninck et Intermarché-Circus-Wanty en ont chacune cinq.

Le Tour d'Italie est actuellement à mi-parcours, puisqu'il restera dix étapes à l'issue de la journée de mercredi, qui verra les coureurs parcourir 219 kilomètres de Camaiore à Tortona.