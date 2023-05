Le directeur du Giro le reconnaît: "On aurait peut-être dû réinstaurer le masque plus tôt"

Mauro Vegni, directeur du Giro, a accordé une interview à nos confrères du Laatste Nieuws dans laquelle il reconnaît que la décision de réinstaurer l'obligation du port du masque sur le Giro aurait "peut-être" dû arriver plus tôt. "Mais on s'est appuyé sur l'OMS qui ne définit plus le Covid comme une urgence sanitaire", justifie-t-il. Et d'affirmer qu'il "respecte la décision du staff médical de Soudal - Quick Step de retirer Remco Evenepoel de la course".