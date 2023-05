Il explique avoir commis une erreur en ne prévenant pas l’organisation du Giro de l’abandon de Remco Evenepoel, dimanche soir, avant de le faire savoir à tout le monde sur les réseaux sociaux. “Il était 21h33 quand j’ai appris le test positif de Remco. Je me suis assis, j’ai bu un Whisky et j’ai essayé de digérer la nouvelle. Ensuite c’est vrai qu’on aurait dû prévenir l’organisation de la course avant d’officialiser la nouvelle.”

À lire aussi

Il affirme aussi qu’il est trop tard pour avoir des regrets sur la gestion des risques liés au Covid dans l’équipe : “C’est toujours facile de tirer des leçons après. Mais on sait comment cela se passe avec les nombreuses sollicitations, les protocoles, les selfies, les supporters… si tu n’y réponds pas favorablement tu es arrogant et si tu joues le jeu on dit que tu as été imprudent.”

Surtout, pour la première fois, Patrick Lefevere a fermé la porte à une participation de Remco Evenepoel au Tour de France 2023. Si jusque-là le discours était qu’il fallait laisser passer quelques jours avant d’établir le nouveau programme du champion du monde, il semblerait qu’une décision a été prise concernant la Grande Boucle : “Non, il ne sera pas au départ du Tour. On ne va pas bouleverser son programme, ce ne serait pas très intelligent. Il est jeune marié mais n’a vu sa femme que dix jours. On va le laisser décontracter un petit peu. On va aussi faire des examens de santé, au niveau cardiaque notamment. Ensuite il reprendra sans doute au championnat de Belgique. La Vuelta ? C’est trop tôt. Et l’année prochaine ? Il pourrait revenir au Giro pour le gagner, tout est possible. Mais c’est trop tôt pour faire un plan.”