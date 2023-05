L'hécatombe se poursuit au Giro: Geoghegan Hart abandonne sur chute (VIDEO)

Si Thomas et Roglic repartaient instantanément, il y avait de la casse pour le vainqueur du Giro 2020. Tao Geoghegan Hart restait au sol et signifiait rapidement à ses équipiers de ne pas l'attendre, visiblement trop touché pour repartir. Il était emmené en ambulance quelques minutes plus tard. Après avoir perdu Remco Evenepoel et Aleksandr Vlasov, le Giro perd donc le troisième du classement général et leader de la formation Ineos Grenadiers.

Quelques kilomètres plus tard, Oscar Rodriguez (Movistar) faisait une cabriole impressionnante, heurtant un panneau de signalisation puis le mur d'une maison. L'Espagnol a également été contraint à l'abandon.