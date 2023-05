Giro : quand Laurenz Rex lance son bidon à un chauffeur de train en pleine course (VIDÉO)

Et Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) – désigné le plus combatif de la 11e étape mercredi – a cette fois eu l’idée d’offrir son bidon vide au conducteur, comme les coureurs le font régulièrement pour les spectateurs au bord de la route. Le Belge a donc lancé son bidon vers la cabine de la locomotive, mais le chauffeur du train n’a pas réussi à l’attraper au vol et le bidon est retombé sur les rails.

Une scène cocasse, mais qui occasionnera peut-être une amende à Rex…