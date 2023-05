Remco : pas de Tour en 2023 et sans doute pas de Vuelta, non plus

Patrick Lefevere ne voit pas Remco à la Vuelta.

Tout est réglé entre les deux parties et le manager roularien n’exclut pas qu’Evenepoel revienne un jour au Tour d’Italie “dans le seul but de le gagner”. Il a également renvoyé en Belgique du matériel et six membres du staff présents en Italie. “Vu qu’on n’a plus que trois coureurs en lice, ce n’est pas nécessaire de garder tout le monde mobilisé”, lance-t-il avant d’ajouter : “Ballerini nous a fait une frayeur ce jeudi matin en nous disant qu’il ne se sentait pas bien. Heureusement, son test au Covid s’est révélé négatif…”

Remco enfin négatif

Ce jeudi matin, Remco Evenepoel et son boss se sont entretenus par téléphone. Et les nouvelles du prodige brabançon sont rassurantes. “Pour la première fois, il a été testé négatif. On pense, donc, qu’il a été malade cinq jours au total : samedi, dimanche lors du chrono, lundi, mardi et mercredi. C’est surtout mardi que les symptômes étaient les plus forts : maux de tête et de gorge, ainsi qu’une grande fatigue. Mais maintenant, il va mieux. On va le laisser se reposer tout le week-end et début de semaine prochaine, il subira des examens cardiaques. En fonction des résultats, on pensera à sa date de rentrée.”

Le champion du monde pourrait l’effectuer mi-juin au Tour de Belgique mais “ce n’est pas une priorité”. En revanche, il est acquis qu’Evenepoel participera aux championnats nationaux, aussi bon au chrono (le 22 juin à Herzele) qu’à la course en ligne (le 25 juin à Izegem). Et après ? “On avait pensé au Critérium du Dauphiné mais ça tombera trop tôt”, précise Lefevere, qui prône davantage un nouveau stage en altitude pour préparer les échéances futures.

Le Tour de France : c’est non

Le Tour de France n’en sera pas une. Le sexagénaire flandrien nous a confirmé ce jeudi matin ce qu’il avait dit la veille à la RTBF. “Ça n’aurait aucun sens qu’il y aille. Certains disent qu’il n’aurait pas de pression. C’est totalement faux ! Remco est un gars qui veut toujours gagner et il ne conçoit pas prendre le départ d’un grand tour, surtout la Grande Boucle, juste pour apprendre. En outre, s’il n’y brille pas, beaucoup lui tireront dessus au bazooka.”

Du coup, la participation du champion du monde au Tour de Wallonie (22/7 au 26/7) prend de l’épaisseur. “Peut-être… mais on n’en a pas encore parlé avec Remco”, nous répond Lefevere.

guillement "Remco a déjà gagné la Vuelta. Donc, personne n'accepterait de lui tout autre résultat... C'est sans doute le bon moment pour qu'il fasse d'autres courses."

La Vuelta : plutôt non

Quand on demande au patron du Wolfpack si son protégé pourrait, alors, participer à la Vuelta, il est enclin à répondre par la négative. “Remco a déjà gagné le Tour d’Espagne. Donc, personne n’accepterait de lui tout autre résultat. Or le parcours n’est pas le même que l’année dernière. En outre, cela lui demanderait de nouveau une préparation assez lourde et bien spécifique. Il a déjà vécu comme un moine pendant plusieurs mois. C’est sans doute le bon moment pour qu’il fasse d’autres courses.”

Québec, Montréal et la Lombardie

Comprenez par là que l’année de Remco Evenepoel pourrait être axée autour des courses d’un jour. “Il reste quand même quelques épreuves d’une semaine, comme le Tour de Grande-Bretagne (NdlR : du 3 au 10 septembre), auquel on pense, mais c’est vrai que Remco pourrait se concentrer sur classiques après les championnats du monde.”

Après la Clasica San Sebastian (29 juillet) et les rendez-vous planétaires de Glasgow (du 5 au 13 août), il pourrait, ainsi, découvrir les deux classiques canadiennes, à savoir le GP de Québec (le 8 septembre) et le GP de Montréal (le 10 septembre) avant d’achever cette année particulière au Tour de Lombardie (le 7 octobre). “Mais on va d’abord se focaliser sur les championnats de Belgique et ceux du Monde avant d’établir son programme final”, conclut Patrick Lefevere.