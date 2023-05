Giro : Laurens De Plus, 1er Belge au général (9e), prêt pour son premier test

Depuis que Remco Evenepoel a quitté le peloton à cause du Covid-19, on a vraiment l’impression que ce Giro tourne au carnage au sein des équipes. Il ne se passe pas un jour sans une chute, une polémique ou un abandon. Mercredi et jeudi, de nombreux coureurs sont allés au sol. Certains se sont relevés, comme le nouveau maillot rose Geraint Thomas. D’autres ont dû abandonner, comme Tao Geoghegan Hart, pris dans la même chute que son leader et opéré d’une fracture du fémur. Au rang des plus malheureux, on note aussi l’Espagnol Oscar Rodriguez, le coureur de la Movistar, qui a tapé un panneau de signalisation avant de s’enrouler contre le coin d’une maison.