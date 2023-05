"Personne nous oblige à être cycliste": plusieurs coureurs du Giro déplorent la décision de l'organisation de réduire la 13 étape

En raison des mauvaises conditions météorologiques et à la demande des coureurs, les organisateurs du Tour d'Italie ont décidé vendredi de raccourcir considérablement la 13e étape. Au lieu des 199 kilomètres initialement prévus, entre Borgofranco d'Ivrea et Crans Montana, les coureurs ne parcourront que les 74 derniers kilomètres de l'étape. L'ascension du Grand San Bernardo (cat. 1) a été supprimée, celle de la Croix de Coeur (cat. 1) et l'ascension finale de Crans-Montana (cat. 1) sont conservées.