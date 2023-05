C'est une échappée de 29 coureurs qui a reçu la bénédiction du peloton en début d'étape. Avec un final à couper le souffle entre un groupe de trois (Oldani, Ballerini, Skujins) qui avait pris les devants et cinq coureurs (Denz, Gee, Bettiol, Rex et Mayrhofer) qui les ont repris dans la dernière ligne droite. L'Allemand de la Bora-hansgrohe devance finalement Gee et Bettiol au sprint. Le Belge Laurenz Rex prend une superbe 4e place.

Loin derrière, le peloton emmené par la formation Ineos Grenadiers a complètement laissé filer. Au point de passer la ligne d'arrivée avec plus de 21 minutes de retard sur le vainqueur du jour et de laisser le maillot rose de leader filer sur les épaules du Français Bruno Armirail. Le lieutenant de Thibaut Pinot réussit donc la belle opération du jour puisqu'il s'empare du leadership avec un peu moins de deux minutes d'avance sur Geraint Thomas et Primoz Roglic.