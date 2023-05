On n’arrête plus Nico Denz: “J’ai pris mes responsabilités dans le dernier kilomètre”

Le baroudeur de la Bora-hansgrohe s’est d’abord arraché pour faire partie de la bonne échappée de 29 coureurs. Puis il a tenté à plusieurs reprises de s’isoler en tête de la course avant de finalement voir Oldani, Rex, Ballerini et Skujins le piéger. Sans paniquer, il a d’abord profité du travail des équipes sur-représentées (comme la Movistar, dont les trois coureurs échoueront aux 27, 28 et 29e places) avant de tout donner dans les dernières difficultés du parcours. “Je ne voulais pas courir pour une quatrième place (Rex avait dû lâcher prise en cours de route, NdlR). Deux jours après une victoire, un accessit ne m’intéressait pas”, expliquait Denz à l’arrivée.

”On a continué à y croire malgré l’écart. On a tout donné… jusqu’à un kilomètre de l’arrivée. Là, j'ai vu que cela devenait tactique. Les gars de mon groupe s’observaient, alors j’ai pris la responsabilité de boucher le trou moi-même. Puis j’ai sauté dans la roue de Bettiol qui a lancé le sprint et j’ai tout donné jusqu’à la ligne. Et me voilà devant vous pour l’interview du vainqueur (rires).”

Fou de joie, le coureur de 29 ans affirme être dans la forme de sa vie. “Je n’avais pas encore réalisé ma première victoire que voilà la deuxième. Mais on dirait bien que tout ceci est réel”, savoure-t-il. Avant de se remettre au service de son leader Lennard Kamna. Et pourquoi pas de retenter sa chance mercredi prochain.

L’autre grand vainqueur du jour était Bruno Armirail. Le lieutenant préféré de Thibaut Pinot a reçu carte blanche pour aller dans l’échappée disputer la victoire d’étape. Il repart finalement avec un très beau lot de consolation : “Je n’en reviens pas. Je n’imaginais pas que c’était possible de prendre le maillot rose. Je suis conscient qu'Ineos me l’a offert bien plus que je ne suis allé le chercher. Mais c’est exceptionnel, c’est une super belle récompense pour un équipier comme moi. Je n’étais d’ailleurs pas très à l’aise sur le podium” explique celui qui se considère toujours comme un simple équipier de Thibaut Pinot. “Mais je vais essayer de garder ce maillot rose ce dimanche”, promet-il. Il a un matelas de 1'41" sur Geraint Thomas.