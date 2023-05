La chronique de Mathieu Istace : Remco manque cruellement au Giro

Mais soyons honnêtes, depuis l’abandon du citoyen de Schepdaal, ce Giro n’a plus la même saveur. Tant par l’absence du champion du monde que par le manque d’initiatives de la part des candidats à la victoire finale. Que les choses soient claires : la météo n’a pas aidé à inciter les candidats au classement général à se livrer et le tracé très ardu de la troisième semaine a fait peur à beaucoup de monde.

Mais osons dire les choses, cette deuxième semaine de Giro nous a clairement laissés sur notre faim. Les coureurs n’apprécient jamais ce genre de commentaires, mais après le superbe printemps des classiques que l’on a vécu, on a un peu l’impression de revenir quelques années en arrière sur ce Giro où les grosses armadas cadenassent le peloton et attendent la dernière minute avant de peut-être offrir du spectacle au public.

Samedi aussi, on pensera non sans regret à Remco.

Depuis le départ de Remco, les deux principaux favoris sont Primoz Roglic et Geraint Thomas et ils font partie de l’ancienne génération. Deux garçons qui roulent au millimètre et qui jusqu’à présent ne commettent aucune erreur ou presque. Comme dans tous les secteurs d’activité, seule la rentabilité et l’efficacité seront jugés au final et ils seront félicités à juste titre peu importe le scénario de fin de course qui mènera les coureurs à Rome.

Depuis dix jours, il n’y a pas eu un seul jour de course où on n’a pas pensé à notre prodige brabançon. Lui qui a toujours l’art de casser les codes et de faire vibrer le public, quitte à parfois commettre des erreurs. Ce cyclisme-là nous a cruellement manqué tout au long de la deuxième semaine. Heureusement, elle fut égayée par Ben Healy ou encore Nico Denz, des coureurs qui aiment prendre des risques et qui ont été récompensés pour leur enthousiasme. Bravo à eux et à tous les coureurs qui rallieront Rome dimanche. D’ici là, le spectacle devrait avoir lieu à moins que tout ne se joue dans le chrono de samedi, ce qui est tout à fait envisageable. Et samedi aussi, on pensera non sans regret à Remco.