Giro : Alberto Dainese remporte la 17e étape au sprint à la photo-finish (VIDEO)

À ce petit jeu, le plus costaud des survivants était Alberto Dainese. L’Italien de la DSM a devancé son compatriote Jonathan Milan, qui a définitivement tué le suspense dans la course au maillot cyclamen de meilleur sprinter, et Michael Matthews.

Aucun changement n'est à signaler au classement général. Ce jeudi, la montagne reprendra ses droits avec une arrivée au sommet.