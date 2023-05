Retour sur la dernière journée d’Evenepoel au Giro : “Remco, je n’ai pas des bonnes nouvelles”

Les images du documentaire retracent la dernière journée du Brabançon sur le Giro. De son nez bouché le matin du contre-la-montre à sa grande inquiétude après l’arrivée, malgré sa victoire, et ses au revoir à l’équipe quelques heures plus tard.

Tout a commencé par le traditionnel trajet en bus de l’équipe vers Savignano sul Rubicone, lieu de départ du contre-la-montre de cette neuvième étape. Entre deux plaisanteries, on y voit Remco demander si le docteur de l’équipe est dans le coin : “Mon nez est un peu bouché”, remarque-t-il. Toon Cruyt, médecin de l’équipe, lui donne alors un spray nasal.

À lire aussi

Dans la foulée du contre-la-montre qu’il a finalement remporté pour une petite seconde devant Geraint Thomas, Remco Evenepoel refuse de monter sur les rouleaux pour l’habituel décrassage : “Je ne peux pas.” On voit ensuite un Remco Evenepoel très inquiet au moment de monter dans la voiture de David Geeroms, soigneur de l’équipe, afin de regagner l’hôtel. Il salue ses parents et sa femme : “J’espère que je ne suis pas en train de tomber malade.” Ce à quoi sa maman Agna répond : “Prends soin de toi et écoute le médecin.”

Dès que la voiture démarre, Remco prend sa tête entre les mains : “Mon Dieu, je n’étais pas bon.” Et d’expliquer un peu plus tard qu’il a poussé 20 watts de moins que ce qu’il espérait.

Son directeur sportif Geert Van Bondt remarque aussi que son leader n’est pas en forme : “Cela se voyait sur son visage…” Le médecin Toon Cruyt décide alors de lui faire passer un test Covid. “J’ai immédiatement vu que ce test était positif mais je ne lui ai pas annoncé tout de suite.” Il le fera finalement quelques minutes plus tard, alors que Remco était sur la table de massage. Le soigneur David Geeroms décrit la scène : “J’ai vu le médecin entrer dans la pièce et fermer la porte derrière lui. J’ai compris que quelque chose n’allait pas.”

”Remco, je n’ai pas des bonnes nouvelles”, lance alors Toon Cruyt. “Tu es positif.” Evenepoel croit brièvement à une blague et demande à voir le test. “Son monde s’est effondré. Devoir quitter le Giro en tant que leader du général… c’était l’enfer”, explique Geeroms. Dans le même temps, le reste de l’équipe a commencé à fêter la victoire de son leader et… l’anniversaire d’Ilan Van Wilder. Mais l’absence de Remco se fait remarquer. Louis Vervaeke, son meilleur ami : “Il se passe quelque chose et nous l’avons compris.”

À lire aussi

Remco vient alors leur annoncer la nouvelle, avec un masque buccal : “Désolé de vous quitter les gars. Tous les sacrifices que vous avez faits pour moi… Je ne vais pas faire de speech aujourd’hui.” Ses équipiers réclament alors que la tradition du discours post-victoire soit tout de même respectée : “Merci au staff pour le travail aujourd’hui, c’est une belle victoire. Mais c’est une grosse perte de rentrer à la maison avec le Covid. Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas pleurer sinon d’autres vont pleurer. J’ai déjà pleuré plusieurs fois…”

Le staff et les équipiers applaudissent alors Remco, qui ira manger seul par mesure de précaution. Un repas durant lequel il s’effondre de tristesse. Le lendemain, sur la route du retour, il explique : “J’ai pris une énorme gifle. Cela faisait deux jours que j’étais moins frais mais je pensais que ce n’était que de la fatigue. Je vais laisser passer ça et tout reconstruire pour revenir deux fois plus fort.”

Ce documentaire intitulé “Rainbow Remco” contiendra trois épisodes supplémentaires qui seront diffusés plus tard cette année.