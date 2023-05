Giro : cette triste statistique qui se reproduit pour la deuxième année consécutive

Comme nous l’expliquions en début de semaine, le tracé de la course explique en grande partie l’attentisme des favoris. Peut-on donner tort à Primoz Roglic quand on voit les écarts créés sur l’ultime contre-la-montre ? Sans son incident mécanique, le Slovène aurait relégué toute la concurrence à près d’une minute, ce samedi.

Statistique étonnante : ce Giro va plus que probablement s’achever avec seulement deux victoires d’étape pour les membres du top 10 au classement final. Celle de Primoz Roglic ce samedi, donc, et celle de Joao Almeida mardi, à Monte Bondone. C’est la deuxième année consécutive que les meilleurs coureurs du classement final du Giro se désintéressent à ce point des victoires puisqu’en 2022, seuls Jan Hirt (6e) et Jai Hindley (le vainqueur final) avaient levé les bras.

Sur les 30 derniers grands tours (10 Giro, 10 Tours et 10 Vuelta), aucun autre n’a accouché d’aussi peu de victoires parmi les leaders. Evidemment, l’abandon de Remco Evenepoel avec deux étapes en poche explique en partie ce phénomène. Mais on notera qu’une seule étape en ligne a finalement permis à un grand nom de s’imposer.

La tendance est d’ailleurs globale puisque sur les dix dernières années, le Giro n’a attribué que 37 victoires d’étape à ses membres du top 10 final, contre 44 sur les dix derniers Tours de France et 57 sur les dix dernières Vuelta.

Pourtant, Primoz Roglic n'est pas habitué à remporter un grand tour en courant sur la défensive. Lors des Vuelta 2020 et 2021, il avait systématiquement remporté quatre succès. Il faut dire que les organisateurs espagnols avaient alors pris soin de placer des étapes clés dès la première semaine de course…