Giro: le beau geste de Geraint Thomas à Marc Cavendish dans le final de la dernière étape (VIDÉO)

”Gagner ici à Rome, c’est magnifique”, a déclaré Cavendish, très ému, après ce succès. “Mes gars ont fait un incroyable travail. Mes amis ont fait un incroyable travail”, a-t-il poursuivi, adressant ici un remerciement à un certain Geraint Thomas. Celui qui a porté le maillot rose durant huit jours sur ce Giro, mais qui s’est fait renverser par Primoz Roglic la veille de l’arrivée à Rome, a en effet aidé le Cav' à s’imposer ce dimanche. Dans les derniers kilomètres de l’étape, le Gallois s’est porté en tête de peloton pour augmenter le rythme de la course, car Cavendish n’avait qu’un équipier à ses côtés pour l’emmener dans l’emballage final.

Au micro d’Eurosport après la course, Geraint Thomas a expliqué son beau geste : “J’étais là et je voyais qu’il n’y avait que Luis Leon Sanchez avec lui, alors je me suis dit 'Va aider ton frère'”. Plus tard dans la soirée, il a partagé les images de son étreinte avec Mark Cavendish, venu le remercier après le passage de la ligne. “Si je ne pouvais pas gagner, je me suis dit que je pouvais tout aussi bien essayer d’aider un vieil ami. C’est un cadeau de préretraite, Mark”, a commenté avec humour le coureur d’Ineos.