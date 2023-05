Giro : Mark Cavendish gagne la dernière étape, Primoz Roglic remporte le Tour d'Italie !

Au classement général, le Slovène de la Jumbo-Visma s'est imposé avec 14 secondes d'avance sur le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), et 1:15 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates). Le coéquipier de Thomas, Laurens De Plus, a terminé 10e et premier Belge.

Après une avant-dernière étape qui a scellé le classement général et la victoire de Primoz Roglic, la 21e étape offrait la possibilité au peloton de savourer l'occasion avant le sprint final. Outre une attaque du Letton Toms Skujins (Trek-Segafredo) qui s'est assuré la victoire au classement des sprints intermédiaires, l'action s'est donc concentrée dans les derniers kilomètres.

Équipes de sprinteurs et de favoris au classement général se sont partagés la tête à l'approche de la banderole des trois derniers kilomètres, mais Geraint Thomas n'a pas insisté pour jouer un mauvais tour à Roglic. Au sprint, Mark Cavendish a surclassé la concurrence en sortant de la roue de Fernando Gaviria pour s'imposer avec plusieurs longueurs d'avance sur Kirsch et Fiorelli.

Le sprinteur de l'Île de Man, plus vieux vainqueur d'étape sur le Giro à 38 ans et 7 jours, remporte la 162e victoire de sa carrière, la première cette saison et la 17e sur le Tour d'Italie. Il avait annoncé lundi sa retraite à la fin de saison.

Primoz Roglic décroche la 74e victoire de sa carrière, le quatrième succès au classement général d'un grand tour après son triplé sur le Tour d'Espagne entre 2019 et 2021.