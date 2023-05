Remco Evenepoel donne un indice sur sa future participation au Giro

Deux semaines plus tard, alors que Primoz Roglic soulevait le Trofeo Senza Fine remis au vainqueur, Evenepoel a laissé un indice sans équivoque sur ses intentions de revenir sur le Giro pour le gagner. En réponse à un message posté sur Instagram par un kiné et soigneur de l’équipe Soudal-Quick Step, le Brabançon a écrit “We’ll be back” avec un cœur rose.

Remco Evenepoel a publié un message sans équivoque sur son intention de revenir sur le Giro dans le futur. ©PRINTSCREEN

Un message qui ne laisse aucun doute sur la volonté du champion du monde de revenir sur le Tour d’Italie pour le remporter et faire taire les critiques.

D'autant qu'avant la course, Evenepoel avait promis à sa mère qu'il ne retourerait plus jamais en Italie si le Giro se passait mal. Visiblement, il a changé d'avis.