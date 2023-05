La chronique de Mathieu Istace : Roglic, le Giro après la Vuelta. En attendant le Tour ?

On a pourtant eu peur pour lui lorsqu’il a déraillé dans une des portions les plus raides de l’ultime ascension de ce Giro. Mais cette fois-ci, la chance était avec lui puisqu’un ami lui est venu en aide dans ce moment décisif. Il s’agit de Mitja Meznar, un ancien sauteur à skis slovène, avec qui Primoz Roglic a été champion du monde junior par équipe en 2007 ! À quelques encablures du sanctuaire le plus célèbre de ce Tour d’Italie, on pouvait quasi y voir un signe de la Providence. Surtout qu’au final, la différence entre le compatriote de Tadej Pogacar et Geraint Thomas n’est que de 14 secondes ! Un écart minime dont on parlera encore dans des décennies.

En 2024 contre… Remco ?

À 33 ans, Roglic a justement encore quelques belles années devant lui et d’aucuns se demandent s’il peut encore entrer dans le cercle très fermé des vainqueurs des trois grands tours. Pour cela, il faudrait à moyen terme cohabiter avec Jonas Vingegaard, qui a fort logiquement lui aussi l’ambition de remporter la Grande Boucle. Sur ce Giro, on a constaté qu’il était préférable de disposer de deux leaders, plutôt qu’un. Sans la présence de Thomas, les ambitions au général d’INEOS auraient pu s’envoler dès l’abandon de Geoghegan Hart. La preuve, une nouvelle fois, qu’il vaut mieux pouvoir compter sur deux hommes.

Qu’en pense le management de l’équipe néerlandaise ? Réponse dans quelques semaines ou l’année prochaine. À l’heure actuelle, le vainqueur du Giro est censé rouler la prochaine Vuelta, mais rien ne dit qu’il ne participera pas au prochain Tour de France dans un gros mois. Car à 33 ans, les chances de l’emporter s’amenuisent avec le temps et en 2024, il faudra probablement faire face à… Remco Evenepoel !