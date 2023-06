Dans la tête d’Evenepoel : “Remco enregistre des seuils de douleur très élevés et arrive à s’y maintenir”, explique Jean-François Lenvain

L’ancien responsable de la cellule sociale d’Anderlecht, présent quand le Brabançon évoluait chez les jeunes du RSCA, est devenu, comme il se qualifie lui-même, “l’équipier de la progression” de nombreux sportifs de haut niveau. Son lien avec le prodige de Schepdael va plus loin, vu que Lenvain est, avec Patrick Evenepoel, le père du coureur, le coordinateur de la REV Brussels Cycling Academy. “Mais le boss, c’est Remco”, sourit-il.

Lenvain l’avoue sans problème : il n’est pas un spécialiste du cyclisme ou du football. Son focus se situe ailleurs. Dans la tête, les jambes et de nombreux autres aspects de la vie d’athlète de haut niveau. Il pose un regard franc sur l’évolution du champion du monde de cyclisme à travers dix grandes questions.

1. Était-il déjà un phénomène physique quand il était à Anderlecht ?

“J’étais plus branché sur l’extra-sportif que sur le football et Remco était très impressionnant à ce niveau-là. Tout le monde à Anderlecht se souvient qu’il a couru le semi-marathon de Bruxelles en 1 h 16 sans entraînement spécifique et en suivant les meilleurs durant près de quinze kilomètres. Quand je l’ai vu à l’arrivée, il m’a dit : 'J’ai explosé'. Sa définition d’exploser n’était déjà pas celle d’une personne normale car il avait pu poursuivre à très haut tempo malgré la douleur. Quand nous avions des réunions de staff à Anderlecht, le reproche qui était fait à Remco était qu’il travaillait trop et perdait de la fraîcheur en match. C’était certainement un peu vrai car en plus de ses entraînements, il courait, roulait ou aidait son père sur des chantiers. Il était un sportif de haut niveau qui jouait au football. “

2. A-t-il changé d’attitude depuis qu’il porte le maillot arc-en-ciel ?

“Sa victoire aux championnats du monde booste son évolution. Les victoires, ça rassure sur les raisons qui poussent à faire ces sacrifices et travailler dur. Le maillot arc-en-ciel lui apporte un peu de sérénité. Pas dans le sens où il va se relâcher car ce n’est pas son style mais cela fait du bien de savoir qu’il est dans le bon. Remco est comme un garçon de son âge qui rentre à l’université. Il arrive à son premier blocus sans savoir s’il a su s’adapter à un nouveau système d’étude. Il a réussi sa première session et sait qu’il peut continuer à travailler de la sorte. La seule différence est qu’un échec d’un étudiant à l’université ne se retrouve pas sur les réseaux ni dans les journaux et qu’il n’est pas en concurrence avec de telles autres personnalités. Les grandes compétitions le font grandir plus rapidement qu’une autre personne. Mais je peux déjà vous dire que dans un an, on se dira qu’il a encore mûri. J’ai aussi été impressionné par sa manière de gérer tout l’extra-sportif et les sollicitations. Il aurait pu sortir de sa concentration mais a tout géré avec brio. Je suis plus impressionné par cet exploit que par une attaque dans la Redoute. Le Tour de Suisse de cette année a également révélé des aspects de sa personnalité qui font de lui un champion unique. Il a confirmé son leadership en osant prendre la parole sur les dangers de la course. Dans le malheur du décès de Gino Mäder, il a assumé sa fonction de leader du peloton. Puis, il a montré son côté humain par l’attention qu’il a portée à la famille de Mäder. Et comme quand Fabio Jakobsen a frôlé la mort au Tour de Pologne, il a voulu marquer le coup et être capable de concrétiser son ambition de victoire d’étape tout en rendant hommage à un collègue. Tout ça en une journée.”

3. À quel point sa chute au Tour de Lombardie l’a fait évoluer ?

“Sans elle, il ne serait pas revenu si vite et si fort. Les longues blessures permettent le changement. Celle-ci lui a permis de grandir mentalement, émotionnellement et physiquement. Il s’est affiné à tous niveaux. Il a découvert son corps en rééducation car le football ne lui avait pas apporté cet aspect du sport de haut niveau. Remco est devenu un sportif plus complet. Mentalement, il a dû apprendre à lâcher prise. Ce n’était pas simple pour une personne comme lui qui aime tant le contrôle. ”

Selon Lenvain, les longues blessures ont permis à Evenepoel de mieux se connaître. ©DR

4. Comment a-t-il géré sa déception du Giro ?

”Quand tu vis des drames comme celui qu’il a vécu au Tour de Lombardie, tu développes de nouvelles compétences. Il a pris du recul sur son échec via son vécu. Il avait un plan A mais sait que ça ne se déroule pas toujours comme il le veut. Ce genre de petits deuils sportifs rythment une carrière. Le football a été un deuil, sa saison 2021 a été un deuil. Et le Giro en est un. Mais Remco a rapidement mis sa concentration sur un nouveau projet. Pas dès le lendemain car la déception était là. Mais un grand champion a la capacité de se reconcentrer très rapidement. Être parti directement au Tour de Suisse, c’était un défi. Il savait à l’avance qu’il n’allait pas avec les meilleures armes mais il devait se reconditionner pour tendre vers ses grandes ambitions. Physiquement, il est difficile de juger l’impact de son Covid mais il a bien fait de ne pas prendre de risque. Il a passé plusieurs jours au lit. Il n’a, par contre, pas paniqué au sujet d’un impact à long terme. Quand les médecins ont donné le feu vert, il était reparti. Un sportif de haut niveau est fragile mais récupère plus vite que la moyenne.”

5. Quelle est sa marge de progression ?

“Sa métamorphose complète de mois en mois impressionne mais ne me surprend pas. Il vient de commencer le vélo. Personne ne connaît ses vraies limites. Il se surprend parfois lui-même de ce qu’il est capable de faire. Patrick Lefevere parlait d’un déclic lors de sa victoire à Liège-Bastogne-Liège 2022. Je parlerais plus d’une validation ou même d’une prise de conscience de ses capacités. Le processus mis en place depuis la Lombardie a porté ses fruits. Son attaque dans la Redoute était son examen. Il a rendu sa copie.”

6. Quel élément le différencie d’un autre coureur ?

“La chose la plus difficile dans les sports d’endurance, c’est la résistance à la douleur et à la souffrance. Il n’est pas donné à tout le monde de rester performant en encaissant de telles douleurs. Remco est capable d’enregistrer des seuils de douleur et de s’y maintenir très longtemps en gardant toujours une sérénité. Qui dit seuil de douleur, dit rendez-vous intime avec ses limites car la douleur peut être à la limite du tolérable. Tout cela engendre du stress chez certains mais Remco, même dans les moments les plus durs, ne craque jamais totalement. Se connaître, savoir comment aller jusqu’à la limite, c’est avoir un coup d’avance sur les autres. Ça le rend spécial.”

7. Son ego est-il une force ou un point de travail ?

“Il a beaucoup d’amour-propre. Un champion n’accepte pas ses limites et trouve la force de bosser beaucoup plus s’il se rend compte qu’il n’est pas au niveau qu’il considère comme acceptable. Cet ego est aussi le propre des grands champions. On les reconnaît dans le travail. Ce sont ceux qui montent huit cols et pas cinq à l’entraînement.”

8. Est-il devenu moins individualiste ?

“Il a toujours été capitaine dans l’âme. Au football déjà, il faisait preuve d’altruisme. Je disais que deux jeunes d’Anderlecht sont nés avec un brassard au bras : Remco et Youri Tielemans. Ce qu’on a pu considérer comme de l’égoïsme s’explique par sa jeunesse. Il devait se centrer sur lui, sur la découverte de son métier. Je revois le Remco meneur de bande comme quand il était jeune. Il a des qualités de rassembleur. Comme quand il allait réclamer des choses à ses coachs pour ses équipiers.”

Evenepoel s'est toujours impliqué dans 'Tous à Bord', l'association de Lenvain. ©DR

9. Va-t-il pouvoir consentir à d’énormes sacrifices jusqu’à 35 ans ?

“Jamais le cyclisme n’aura été si pointu dans sa préparation, son encadrement. On verra les effets à long terme. Le sport est une question d’envie. Si tu as encore envie d’aller faire des bornes malgré le froid et que tu veux jouer avec tes limites, tu peux continuer longtemps. Remco est un winner. Il n’acceptera jamais de se décevoir. Il y a aussi l’aspect médiatisation et réseaux sociaux dont on ne peut quantifier l’impact sur les sportifs pour l’instant. ”

10. Quelle importance revêt son implication dans des projets annexes à sa carrière ?

“Je crois que si tu veux être un grand champion, tu dois être une belle personne. Avec des valeurs et un engagement réel. Remco a compris qu’un sportif ne doit pas limiter sa vie au sport, à la victoire et la défaite. Il faut enrichir sa vie. Si tu développes d’autres compétences, même dans les moments les plus durs d’une carrière, tu pourras te dire que ta vie ne se limite pas au terrain, au vélo. Les grands champions ont naturellement cette vision. Remco est comme ça. Philippe Gilbert est un modèle pour lui. S’il a gardé l’envie si longtemps, c’est parce qu’il faisait beaucoup en dehors du vélo. Remco est vraiment impliqué dans mon association 'Tous à Bord' et s’est lancé dans un projet d’académie. La REV Brussels Cycling Academy veut sensibiliser les jeunes des quartiers, un sujet qui lui importe énormément. Le cyclisme est le sport populaire par excellence. Pourtant, une frange de la population n’est pas concernée. Peu de jeunes des quartiers des grandes villes, notamment issus de l’immigration africaine et maghrébine, ont des licences. C’est fou pour un sport de tradition. Remco aimerait changer cela et rêve déjà d’avoir un jeune de l’académie à ses côtés en 2030 en espérant que les Mondiaux auront lieu à Bruxelles.“