Le déluge met le prologue du Giro féminin en pause (VIDÉOS)

La 34e édition du Giro féminin a commencé sous la pluie ce vendredi et a été perturbée par les conditions météorologiques. Dans le prologue d’ouverture de 4,4 km autour de Chianciano, alors que de nombreuses coureuses avaient déjà terminé leur exercice individuel, la course a dû être suspendue durant une vingtaine de minutes. La cause ? Un véritable déluge qui s’était abattu sur les routes italiennes et rendait donc la pratique du vélo très dangereuse.