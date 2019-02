L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé, vendredi dans un communiqué, que les premiers championnats du monde globaux de cyclisme seront organisés à Glasgow et en Ecosse au mois d'août 2023.

L'événement historique et novateur se déroulera pendant une période de deux semaines. Il réunira pas moins de 13 championnats du monde dans les différentes disciplines cyclistes.

Ces treize mondiaux différents concerneront les épreuves sur route et de paracyclisme sur route; les épreuves sur piste et de paracyclisme sur piste; de moutainbike en cross, descente, marathon et Eliminator; de trial; de BMX et BMX freestyle; de cyclisme en salle et de Gran Fondo (cyclosportive).

Glasgow a accueilli au mois d'août dernier les championnats d'Europe de cyclisme (route, piste, mountainbike et BMX).