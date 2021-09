L'Italien s'est imposé au sprint devant Tim Merlier (Alpecin-Fenix) et l'Italien Alberto Dainese (DSM) après 199,3 km de course. Le Néerlandais Bram Welten (Arkea-Samsic) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) prennent les 4e et 5e places, tandis que Lawrence Naesen (AG2R Citroën), second Belge dans le top 10, prend la 8e place.

Elia Viviani a décroché à 32 ans la 85e victoire de sa carrière, la seconde en une semaine dans le nord de la France après son succès au GP de Fourmies la semaine dernière. Premier Italien vainqueur du GP d'Isberges, Viviani succède au Français Nacer Bouhanni au palmarès de l'épreuve.