Michael Matthews (Sunweb) a remporté le Grand Prix cycliste de Québec, une épreuve du WorldTour disputée vendredi au Canada.

A l'issue des 201,6 km de cette 10e édition, l'Australien a devancé dans un sprint massif en faux-plat montant l'ancien champion du monde le Slovaque Peter Sagan, vainqueur en 2016 et 2017, et Greg Van Avermaet. Le champion olympique de Rio, 2e en 2012, 2016, 2017 et 2018, s'est classé 3e comme en 2013.

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a fini 5e et Tim Wellens (Lotto Soudal) a pris la 9e place.

Matthews rejoint Sagan et son compatriote Simon Gerrans, lauréat en 2012 et 2014, comme double vainqueur dans la cité québécoise. Ce n'est que le 3e succès de l'année de Matthews après deux étapes dans le Tour de Catalogne.