Le Grand Prix de Wallonie avait été remodelé, l’an passé. Il était revenu à une formule de circuit finale à la citadelle de Namur, qui avait été grimpée deux fois. Pas par la célèbre route merveilleuse, avec ses petits pavés, car elle était impraticable à cause des inondations de l’été dernier, mais par son autre versant. Cette formule de circuit sur le célèbre site historique namurois ne sera cependant plus d’actualité en septembre. La course remportée l’an passé au sprint par Christophe Laporte revient à l’option d’une arrivée directe. En semaine, en fin d’après-midi, plusieurs passages de la course posent trop de soucis de circulation dans la capitale wallonne.

"Raison pour laquelle nous réfléchissons à un changement de date, et ne plus forcément être à proximité des Fêtes de Wallonie", évoque Christophe Brandt. "L’idée serait de nous coller à une autre épreuve. Mais pour la visibilité de la ville, il est important de maintenir notre arrivée à la Citadelle. Pour l’édition 2022, nous revenons donc à un parcours traditionnel. Sans la côte de Lustin, dont la descente est en trop mauvais état. Mais toujours avec la montée de Tienne-aux-Pierres et le final par les petites routes de Wépion, pour laisser un avantage aux attaquants."