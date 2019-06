Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) a remporté le 56e Grand Prix du Canton d'Argovie cycliste (Sui/1.HC) jeudi au sprint devant l'Italien Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert Cycling Team) et le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg (Dimension Data).

C'est la troisième victoire du Norvégien à Leuggern après celles signées en 2015 et 2018. Kevin Deltombe, 13e, est premier Belge. Cette épreuve avec huit tours d'un circuit local avec l'escalade de la Schlatt (1,8 km à 5,2%) a été animée par une attaque rapide menée par trois hommes. Un trio qui a compté jusqu'à sept minutes d'avance avant d'être repris dans la dernière montée à 16 km de l'arrivée. La victoire s'est jouée au sprint avec la cinquième victoire de la saison pour Kristoff après le Tour d'Oman, Gand-Wevelgem et une étape et le classement du Tour de Norvège.