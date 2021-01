En ces temps incertains, la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui. Et encore moins que celle de demain. La pandémie chamboule tout sur son passage. Et si le cyclisme s’était rassuré, en 2020, en montrant qu’il était possible de maintenir ses principaux grands événements à huis clos, il craint déjà pour la nouvelle saison. Avec un calendrier balafré, défiguré et très réduit, avec un nombre déjà impressionnant d’annulations et de reports de courses.