Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) a remporté au sprint le Grand Prix cycliste la Marseillaise (1.1) disputé dimanche entre Château-Gombert et Marseille sur 174.3 km.

Le Belge, 28 ans, décroche la première victoire professionnelle de sa carrière. Il s’est montré le plus rapide du peloton devançant sur la ligne dans le Vieux Port l’ancien champion du monde le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 2e, et l’Espagnol Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma), 3e qui complète le podium.

Le néo-pro Louis Blouwe (Bingoal-Pauwels Sauces-WB), 22 ans, a fait partie de l’échappée du jour avec les Français Nicolas Debeaumarché (St-Michel-Auber 93), Clément Carisey (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Jordan Jegat (Team U Nantes Atlantique), Julien Amadori (Nice Métropole Côte d’Azur), ainsi que le Néerlandais Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma). Gougeard et Debeaumarché ont été les derniers à résister dans les difficultés du final.

Le duo a été repris dans un premier temps par l’Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et le Français Sandy Dujardin (TotalEnergies) à 35 km du but. Puis par les Français Guillaume Martin (Cofidis) et Alexys Brunel (UAE Team Emirates) qui s’est dégagé du peloton dans la Route des Crêtes à 20km de l’arrivée.

Guillaume Martin s’est échappé à 16km de la ligne dans le Col de la Gineste, mais a été repris à 3 km de l’arrivée laissant place à un sprint groupé.