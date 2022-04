Le G.P. de l’Escaut est la plus ancienne classique flamande, puisqu’il fut créé en 1907, six ans avant le Tour des Flandres ou vingt-sept avant Gand-Wevelgem. La course de Schoten est souvent cataloguée comme le "mondial des sprinters" et c’est vrai que les quinze dernières éditions se sont toutes finies par un sprint plus ou moins massif.