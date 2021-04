Il y a six mois, lors de la précédente édition du G.P. de l’Escaut, Mark Cavendish avait donné l’image même de la désolation. Quelques jours après avoir déjà fondu en larmes à Gand-Wevelgem où il avait évoqué la dernière course de sa carrière, le Britannique s’était glissé dans une échappée vouée à l’échec. Distancé du peloton dans les rues de Schoten, le Manx Express avait été salué par de nombreux coureurs qui, en le doublant, imaginaient sans doute ne plus le revoir en compétition.

(...)