Julien Simon (TotalEnergies) a remporté la 32e édition du Grand Prix du Morbihan (1.1) après 185,4 km de course autour de Grand-Champ samedi en France. Simon, 36 ans, s'est montré le plus rapide dans un sprint massif devant le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert) et le Britannique Jake Stewart (Groupama-FDJ). Premier Belge à l'arrivée, Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) échoue à la 4e place.

De son côté, le Wallon Arnaud De Lie n'a pas terminé l'épreuve.

Le Français décroché le 11e succès de sa carrière, le premier depuis 2019 et sa victoire sur le Tour du Finistère

Julien Simon succède à Arne Marit qui s'était imposé en 2021.