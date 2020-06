Le Néerlandais Niki Terpstra a été victime ce mardi d’une très lourde chute alors qu’il s’entraînait près de chez lui aux Pays-Bas.

L’ancien vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres a dû être hélicopté vers l’hôpital le plus proche où il se trouve en soins intensifs. Selon le témoignage de son épouse, le coureur de Total Direct Energie est sérieusement touché.

"Ses jours ne sont pas en danger", a dit Ramona Terpstra, "mais il va lui falloir du temps pour se remettre".

Selon la chaîne publique néerlandiase NOS, Niki Terpstra a chuté sur une digue entre Enkhuizen et Lelystad, au nord des Pays-Bas.

Terpstra souffrirait d’un pneumothorax, d’une commotion cérébrale, de côtes cassée et d’une clavicule fracturée. Il y a un an, l’ancien champion des Pays-Bas, 36 ans depuis un mois, avait déjà chuté sérieusement au Tour des Flandres et avait été relevé à cette occasion avec un traumatisme crânien.