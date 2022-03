Un seul coureur, Giovanni Visconti, a disputé plus souvent les Strade Bianche que Greg Van Avermaet. Douze participations à la classique toscane pour le vétéran italien, 39 ans, onze pour le Belge, son cadet de trois ans.

Personne n’a cependant obtenu autant de bons résultats dans l’épreuve des routes blanches que le champion olympique de Rio. S’il n’a jamais remporté la course, Greg Van Avermaet a fini huit fois parmi les dix premiers sur la Piazza del Campo et à deux reprises, un seul coureur l’a devancé, Zdenek Stybar en 2015 et Michal Kwiatkowski trois ans plus tard.

Après une dernière saison difficile, en tout cas dans sa seconde moitié, le Flandrien s’est rassuré samedi en terminant troisième du Nieuwsblad, son meilleur résultat depuis onze mois. S’il n’imagine pas retrouver le chemin de la victoire qui lui tourne le dos depuis septembre 2019 (au G.P. de Montréal) samedi, à Sienne, le coureur d’Ag2R Citroën compte en tout cas prendre du plaisir dans une course qu’il apprécie tout spécialement.