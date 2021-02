L’Étoile de Bessèges n’aura que très rarement autant brillé ! Si le dépeuplement du calendrier UCI en février attriste tout le petit monde du vélo, l’annulation en cascade de multiples épreuves "bénéficie" à l’épreuve par étapes française selon un principe de vases communicants. Les Tours de Valence, d’Oman ou de Colombie passés à la trappe, la course chère au regretté Roland Fangille (son créateur, décédé l’automne dernier) récupère ainsi un plateau cinq étoiles de coureurs en quête d’un bien devenu précieux : un dossard. Trois anciens vainqueurs du Tour de France (Bernal, Thomas et Nibali) ainsi que plusieurs de nos meilleurs chasseurs de classiques (Gilbert, Wellens, Vanmarcke, Naesen…) seront ainsi au départ de Bellegarde ce mercredi. Une petite ville du Gard dans laquelle Greg Van Avermaet renouera, lui aussi, avec la compétition, 4 mois après sa chute et un abandon sur Liège-Bastogne-Liège qui avait mis un terme prématuré à sa saison 2020.