Greg Van Avermaet et Serge Pauwels, deux anciens vainqueurs, seront au départ du Tour du Yorkshire (2.HC) à partir de jeudi sur les routes du nord de l'Angleterre sous les couleurs de CCC.

Greg Van Avermaet l'avait emporté l'an dernier alors que Serge Pauwels avait triomphé lors de l'édition 2017 terminant sur le podium, 3e de cette épreuve qui s'étale sur quatre jours.

"Ce n'est pas une course facile", a commenté Greg Van Avermaet. "Mais nous avons une forte équipe et nous pouvons y faire de bons résultats. Comme coureur de classiques, je n'ai pas souvent l'occasion de viser une victoire dans une course par étapes, mais celles du Tour du Yorkshire me conviennent. C'est une bonne occasion aussi de découvrir en condition de course le parcours du championnat du monde", a ajouté le champion olympique.

Les championnats du monde se disputeront en effet cette année dans le Yorkshire du 22 au 27 septembre.

"Ma victoire au général au Tour du Yorkshire reste l'une des plus belles victoires de ma carrière", a confié de son côté Serge Pauwels. "C'était magnifique parce que j'ai gagné la dernière étape et le classement général", a ajouté Pauwels qui roulait alors pour Dimension Data.

CCC s'alignera au Tour du Yorkshire, qui s'achève dimanche, avec outre Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Nathan Van Hooydonck et Guillaume Van Keirsbulck comme coureurs belges, le Polonais Pawel Bernas, l'Italien, Alessandro De Marchi et le Suisse Michael Schär.