Le treizième Mondial consécutif de Greg Van Avermaet n’aura guère porté chance au Flandrien. Le champion olympique savait que le Yorkshire lui offrait une chance unique de revêtir le maillot arc-en-ciel, une possibilité qui ne s’offrira plus souvent à l’avenir pour celui qui a déjà 34 ans.

"Ce fut une course super difficile, où il fallait subir et patienter" , raconta-t-il. "Il fallait attendre, attendre et encore attendre. À la fin, tout le monde était épuisé. On a tout donné, mais à la fin chacun se retrouve à la place qu’il mérite. Je n’étais pas capable de gagner. "

Van Avermaet a l’honnêteté de reconnaître qu’il a raté le moment crucial, quand Van der Poel et Trentin ont attaqué.

"J’étais un peu loin ", expliquait le leader de l’équipe belge, "mais je dois reconnaître que je ne sais pas si j’aurais pu les suivre. On a tout donné, mais chacun à sa place, pas capable de gagner la course."

Dans un premier temps, ce sont les Belges qui ont tenté de mener la poursuite. En vain.

"J’espérais que d’autres pays aident Yves Lampaert", disait-il, "mais sans doute n’en était-il pas capable. J’ai vite compris que les oiseaux s’étaient envolés."

Comme tout le monde, Van Avermaet ne s’attendait pas à voir Mads Pedersen s’imposer.

"Sa victoire est une surprise, c’est vrai" , avoua le coureur de CCC, "même si le Danois roule bien dans ces conditions difficiles."

L’ancien n° 1 mondial a dû se contenter de la 8e place.

"J’ai fait ce que je pouvais, mais ce ne sont pas des conditions que j’affectionne ", reconnut Van Avermaet. "Il faisait vraiment froid et je ne suis jamais le plus fort dans ces moments. J’étais encore un des meilleurs derrière, mais certainement pas le plus fort de la course. Il était temps que cela finisse."

Une déclaration qui détonne par rapport à celles que l’ancien maillot jaune du Tour faisait au départ, à Leeds, peu après qu’il eut appris la suppression d’une partie de la grande boucle.

"La course sera assez dure, mais j’aurais préféré que ces deux côtes restent ", disait-il. "Cela n’aurait pas décidé du ré sultat, mais aurait ajouté à la fatigue. Maintenant, ce sera un peu plus facile…"