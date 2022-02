Le 2 février dernier à Bellegarde, dans le Gard, Greg Van Avermaet a donné les premiers coups de pédales de sa seizième saison chez les professionnels en prenant le départ de l’étape inaugurale de l’Étoile de Bessèges.

Une campagne 2022 entamée avec ambition par le Flandrien mais aussi avec l’esprit parcouru par bon nombre d’interrogations. Pendant quinze ans, Greg Van Avermaet a mené une carrière linéaire, qui l’a vu progresser jusqu’au faîte de la hiérarchie internationale où il est ensuite devenu un locataire permanent. Vainqueur du WorldTour et numéro 1 mondial à la fin 2017, le coureur de Grembergen (entité de Termonde) a connu des saisons suivantes certes moins percutantes mais toujours aussi régulières jusqu’à l’année passée. Ou plutôt jusqu’à l’été dernier.

Subitement, le coureur, passé quelques mois plus tôt chez Ag2R Citroën, a semblé ne plus être que l’ombre du champion que l’on connaissait jusqu’alors, toujours offensif, jamais avare de ses efforts. Bien sûr, le Flandrien a désormais 36 ans, presque 37 (il les aura le 15 mai prochain). Lui a une autre explication, puisqu’il attribue ce coup de barre à la deuxième dose du vaccin anti-Covid reçue à la fin du mois de mai dernier. Le champion olympique de Rio veut retrouver son niveau d’antan, rejouer dans la cour des grands, et lui-même se pose la question de ce retour et entend bien obtenir une réponse dès les prochaines semaines.

Comment vous sentez-vous, en ce début de saison ?

“Bien, je sors d’un bon hiver. Je suis content de ma condition, d’autant que j’ai débuté l’entraînement plus tard puisque j’ai attrapé la Covid, en novembre.

(...)