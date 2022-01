Le soleil se reflète sur l’eau de la piscine de l’hôtel à Dénia. Soudain, un gobelet de café à la main, Greg Van Avermaet se présente avec un large sourire pour répondre aux sollicitations des médias, bien moins nombreux que lorsque le Waeslandien brillait sous les couleurs de BMC. Le constat est clair : en à peine quelques mois, le champion olympique 2016 est retombé dans l’anonymat ou presque à cause d’une première saison chez AG2R-Citroën plus que décevante. Pas de quoi décourager l’homme de 37 ans à quelques semaines du début de sa campagne 2022. Au contraire, Van Avermaet a tourné le bouton et veut repartir de l’avant.

Greg Van Avermaet, où en êtes-vous après cette saison chaotique ?

"Je retrouve mon niveau normal, du moins, je pense. Je me sens bien mais la seule vérité sera celle de la course. Quand je suis à mon niveau, je dois être capable de jouer un rôle dans le final de chaque course. Cela n’était pas du tout le cas en 2021."

Estimez-vous toujours que le vaccin contre le Covid-19 est la principale cause de votre méforme en 2021 ?