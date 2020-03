Le champion olympique en titre espère pouvoir à la fois briller sur les routes françaises et tokyoïtes l'an prochain.

Depuis ce lundi, on connaît les dates des Jeux olympiques en 2021. Ceux-ci commenceront le 23 juillet et s'achèveront deux semaines plus tard, le 8 août. Des dates qui ont dû faire froncer quelques sourcils dans le monde du cyclisme à commencer par ASO, l'organisateur du Tour de France. En effet, la Grande Boucle 2021 doit se disputer du 2 au 25 juillet. Ce qui signifie que si, comme c'est le cas habituellement, la course en ligne des JO se tient dès le premier jour; les coureurs qui disputeront le Tour de France ne pourraient pas s'y aligner.

Mais pour le champion olympique en titre, Greg Van Avermaet, cela ne peut pas arriver. Il ne se voit pas faire un choix entre les deux épreuves : "Je ne pense pas que le Tour chevauchera les JO", a-t-il affirmé à Het Laatste Nieuws, "Logiquement, ASO devrait changer les dates du Tour de France qui commencerait une semaine plus tôt. S'ils ne le font pas, ils se tireraient une balle dans le pied."

Mais le Belge voit également une autre option possible pour pouvoir disputer à la fois le Tour et les Jeux : "Je compte sur le fait que le CIO et les fédérations réalisent une analyse minutieuse des différents calendriers déjà fixés. L'UCI affirme qu'elle est est en contact étroit avec le CIO. Celui-ci pourrait donc adapter son programme", explique Van Avermaet qui estime ainsi que les épreuves cyclistes pourraient être déplacées dans la seconde partie de la quinzaine olympique.