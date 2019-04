Après avoir pris la quatorzième place lors de l’Amstel Gold Race, le champion olympique a décidé de prolonger son printemps., a déclaré Greg Van Avermaet dans un communiqué.

Le changement de programme du coureur CCC a totalement été validé par son staff. "Malgré une longue saison de classiques, Greg a eu de bonnes sensations à l’Amstel Gold Race et ne se sent pas trop fatigué. Alors, avec une semaine tranquille, il devrait bien récupérer et être en condition pour commencer Liège-Bastogne-Liège. Ce nouveau final conviendra davantage à Greg que les éditions précédentes et signifiera probablement que la course s’ouvrira plus tôt que d’habitude. Greg est, bien sûr, notre meilleure option pour un résultat", a avancé le directeur sportif Valerio Piva.

Le champion olympique a réalisé un printemps solide en se classant dans le top 20 du Circuit Het Nieuwsblad, des Strade Bianche, du Grand Prix E3, de Gand-Wevelgem, du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix et de l’Amstel Gold Race. Mais sans jamais parvenir à s’imposer.

Greg Van Avermaet a déjà participé quatre fois à Liège-Bastogne-Liège, obtenant même une excellente septième place en 2011. Et la nouvelle version de la Doyenne, sans l’arrivée en côte à Ans, devrait effectivement convenir aux qualités du coureur CCC.