Au fil des jours, la période estivale s’estompe tandis que le monde de l’enseignement s’agite concernant la prochaine rentrée des classes. Des éléments qui rappellent que les Mondiaux approchent à grands pas.

Alors que la Belgique se prépare à accueillir l’événement dans moins d’un mois, les rumeurs et prédictions quant aux différentes sélections vont bon train. Évidemment, la course en ligne masculine anime davantage les débats, tant les tickets sont plus chers que jamais. Certaines places, autour du leader Wout Van Aert, semblent d’ores et déjà acquises. Les autres seront attribuées dans les prochains jours. Les coureurs en ballottage savent donc qu’ils doivent se mettre en évidence s’ils veulent porter le maillot national le 26 septembre.

Greg Van Avermaet fait partie de ceux-là.