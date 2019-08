Greg Van Avermaet sera le chef de file de la formation CCC lors de la Clasica San Sebastian (WorldTour) samedi, a annoncé l'équipe polonaise du WorldTour jeudi. "Le style de course est celui que j'aime et qui me convient", a résumé Van Avermaet.

Van Avemaet a multiplié les places d'honneur au Pays Basque ces dernières années: quatrième l'an passé, huitième en 2017, cinquième en 2016, huitième en 2014 ou encore deuxième en 2011. "Je suis satisfait de ma forme au Tour de France, où j'ai eu de bons résultats. Je suis motivé à l'idée de m'aligner à la Clasica San Sebastian et je compte disputer une autre bonne course ici", a expliqué Van Avermaet sur le site de son équipe. "Quelques changements ont été apportés au parcours cette année, nous verrons quel effet cela aura sur le résultat, mais dans l'ensemble, je pense que le style de course est celui que j'aime et qui me convient."

Cette épreuve arrive une semaine après la fin du Tour de France. "On ne sait jamais comment son corps se remet après le Tour, donc je ne me mets pas trop de pression, mais si ma forme est bonne, un nouveau top-10 serait super."

Van Avermaet aura avec lui les Américains Will Barta et Joey Rosskopf, le Néo-Zélandais Patrick Bevin, de retour après une chute qui l'a contraint à l'abandon au Tour, le Tchèque Josef Cerny, l'Espagnol Victor de la Parte et l'Autrichien Riccardo Zoidl.